Продажа "Сандерленда" завершена, новые владельцы могут вернуть Коулмэна на пост главного тренера

Крис Коулмэн может вернуться на пост главного тренера "Сандерленда", сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, бывший владелец клуба Эллис Шорт продал его консорциуму, который возглавляет Стюарт Дональд. Клуб был продан за 40 миллионов фунтов. Также сообщается, что новые владельцы могут вернуть Криса Коулмэна на пост главного тренера. Специалист был уволен 29 апреля.

По итогам завершившегося сезона "Сандерленд" вылетел из чемпионшипа. Годом ранее "черные коты" покинул премьер-лигу.