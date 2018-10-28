Причиной крушения вертолета владельца "Лестера" могла стать ошибка пилота

Вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи мог разбиться из-за ошибки пилота, сообщает Reuters. В субботу вечером, после матча "лис" с "Вест Хэмом" (1:1), стало известно о крушении вертолета, которым обычно передвигался миллиардер.

Машина взлетела с поля стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр", но через несколько метров рухнула на парковку и загорелась. Точных данных о том, был ли владелец на борту, полиция и представители клуба пока не называют.

Ранее очевидцы заявили, что у вертолета отказал хвостовой винт, после чего машина раскрутилась вокруг своей оси и упала на парковку.