Прибыль "Челси" за финансовый год составила 15,3 миллиона фунтов

Президент "Челси" Брюс Бак сообщил о том, что прибыль лондоского клуба по итогам финансового года составила 15,3 миллиона фунтов. Оборот клуба за указанный период увеличился на 9,8 процента и составил 361,3 миллиона фунтов.

- Приятно, что мы добились серьезных спортивных результатов в прошлом сезоне, который стал успешным и с коммерческой точки зрения, - цитирует Sky Sports Бака. - Нашипоказатели растут на протяжении долгого времени, рекордные цифры по обороту для клуба, который не участвовал в Лиге чемпионов, доказывают стабильность наших финансов.