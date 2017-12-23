При Клоппе "Ливерпуль" потерял 43 очка в матчах, где вел в счете

"Ливерпуль" при Юргене Клоппе показал худший показатель в Европу при удержании победного счета. Так, "красные" потеряли уже 43 очка в тех матчах, где команда вела в счете. Немецкий специалист возглавил английский клуб октябре 2015 года.

Напомним, вчера "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата Англии со счетом 3:3. По ходу встречи "канониры" проигрывали со счетом 0:2, однако сумели забить сопернику три мяча за пять минут второго тайма.

Ранее "Ливерпуль" не смог удержать комфортное преимущество в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (3:3). Тогда подопечные Клоппа выигрывали после первого тайма со счетом 3:0.