Президент "Саутгемптона": "Не продадим ван Дейка, это наше окончательное решение"

Президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер отметил, что сохранение в клубе защитника Вирджила ван Дейка необходимо для повышения статуса. Ранее голландец попросил руководство "святых" продать его до конца летнего трансферного окна.

- Мы не продадим его в это трансферное окно, здесь нет ничего личного, - цитирует Sky Sports Крюгера. - Это не столько о нем, сколько о смене курса "Саутгемптона". Ван Дейк - значимый футболист для нас, но он лишь один игрок из 25. Но для нас это принципиально. Это наше решение, которое необходимо для того, чтобы выйти на новый уровень. Мы не собираемся менять свою позицию.