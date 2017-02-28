05:15 | ФУТБОЛ — Англия

Президент "Лестера": "Игроки не сливали Раньери"

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Президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха отметил, что информация в прессе о конфликте между игроками и экс-тренером Клаудио Раньери​ не соответствует действительности. По его словам, футболисты никак не повлияли на решение руководства.

- Решение было болезненным, но руководство должно действовать в интересах клуба, - приводит FourFourTwo слова Шривадданапрабхы. - К этому решению никак не причастны игроки. Их обвиняют в плохом отношении к тренеру, но это не так. Футболисты были преданы ему. У нас еще остается четверть сезона, чтобы исправить ситуацию. Мы должны отстоять то, чего достиг Раньери.

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Материалы REN-TV

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