Президент "Лестера": "Игроки не сливали Раньери"

Президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха отметил, что информация в прессе о конфликте между игроками и экс-тренером Клаудио Раньери​ не соответствует действительности. По его словам, футболисты никак не повлияли на решение руководства.



- Решение было болезненным, но руководство должно действовать в интересах клуба, - приводит FourFourTwo слова Шривадданапрабхы. - К этому решению никак не причастны игроки. Их обвиняют в плохом отношении к тренеру, но это не так. Футболисты были преданы ему. У нас еще остается четверть сезона, чтобы исправить ситуацию. Мы должны отстоять то, чего достиг Раньери.