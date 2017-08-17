Президент федерации футбола Нигерии: "Встречусь с тренером "Лестера" и узнаю, почему Муса не играет"

Президент федерации футбола Нигерии Амаду Пинник считает, что нападающий "Лестера" Ахмед Муса не играет за клуб в связи с проблемами, не связанными с футболом. Экс-форвард ЦСКА редко появляется на поле после того, как команду возглавил Крэйг Шекспир.

- Два дня назад я позвонил Мусе, мы говорили с ним 30 минут, - цитирует Own Goal Nigeria Пинника. - Я понимаю, что игнорирование продолжается. Он один из лучших игроков в "Лестере". В ближайшее время я встречусь с тренером, чтобы узнать, почему Муса не играет. Для меня он один из лучших игроков, а мы заботимся о наших игроках.