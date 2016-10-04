Президент ФА выступит перед парламентской комиссией из-за коррупционного скандала

Президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Грег Кларк выступит перед парламентской следственной комиссией из-за коррупционного скандала, который разгорелся в английском футболе. Журналистское расследование привело к вскрытию коррупционной деятельности ряда агентов и ряда тренеров, вследствие чего в отставку вынужден был уйти главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс.

– Недавние события выдвинули на первый план недочеты, которые имеются в управлении футболом в Англии и в Европе, – приводит AFP заявление одного из членов комиссии, которая выслушает Кларка 17 октября. – Мы говорим о прогрессе и развитии ФА, но ничего не изменилось.