Пресс-секретарь Абрамовича: "Личную жизнь Романа Аркадьевича не комментирую"

Джон Манн, пресс-атташе Романа Абрамовича не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что владелец "Челси" намерен получить израильское гражданство в связи с проблемами с продлением визы Великобритании.

- Я не намерен комментировать личную жизнь Романа Аркадьевича. Больше мне добавить нечего, - заявил Манн в телефонном разговоре с корреспондентом "СЭ".

Напомним, израильская газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович в четверг прибудет в Израиль, чтобы "завершить процесс иммиграции". По данным издания, бизнесмен решился на такой шаг после затруднений с британской визой. (Лев КОНОВАЛОВ)