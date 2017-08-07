Преппер, которым интересовался "Зенит", сменил ПСВ на "Брайтон"

Полузащитник ПСВ Дэйви Преппер стал игроком "Брайтона", информирует официальный сайт английского клуба. Соглашение с 25-летним голландцем рассчитано на четыре года. За ПСВ Преппер выступал с 2015 года. На его счету 89 матчей и 22 гола. Также он провел 5 матчей за сборную Голландии. Напомним, что ранее Преппером интересовался "Зенит". Сообщалось, что этим летом стороны могут возобновить переговоры по трансферу хавбека.