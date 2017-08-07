Преппер, которым интересовался "Зенит", сменил ПСВ на "Брайтон"

Полузащитник ПСВ Дэйви Преппер стал игроком "Брайтона", информирует официальный сайт английского клуба. Соглашение с 25-летним голландцем рассчитано на четыре года. За ПСВ Преппер выступал с 2015 года. На его счету 89 матчей и 22 гола. Также он провел 5 матчей за сборную Голландии. Напомним, что ранее Преппером интересовался "Зенит". Сообщалось, что этим летом стороны могут возобновить переговоры по трансферу хавбека.
shpasic
Брайтон наверняка отвалил за него 20 миллионов, как и хотел ПСВ. ведь в Англии нет проблем с финансовым фейр-плеем - там телеправа на миллиард. странно, что Газпром ещё не додумался купить телеправа на показ матчей Зенит за миллиард.
19:26 7 августа
Raketa80s
Хаааааа.
18:55 7 августа
zenit-2017
Интересно а сколько за него в итоге заплатили?
18:43 7 августа