17:54 7 августа | Футбол — Англия

Преппер, которым интересовался "Зенит", сменил ПСВ на "Брайтон"

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Полузащитник ПСВ Дэйви Преппер стал игроком "Брайтона", информирует официальный сайт английского клуба. Соглашение с 25-летним голландцем рассчитано на четыре года. За ПСВ Преппер выступал с 2015 года. На его счету 89 матчей и 22 гола. Также он провел 5 матчей за сборную Голландии. Напомним, что ранее Преппером интересовался "Зенит". Сообщалось, что этим летом стороны могут возобновить переговоры по трансферу хавбека.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Брайтон наверняка отвалил за него 20 миллионов, как и хотел ПСВ. ведь в Англии нет проблем с финансовым фейр-плеем - там телеправа на миллиард. странно, что Газпром ещё не додумался купить телеправа на показ матчей Зенит за миллиард.

19:26 7 августа

Raketa80s

Хаааааа.

18:55 7 августа

zenit-2017

Интересно а сколько за него в итоге заплатили?

18:43 7 августа