Премьер-лига ждет доказательств того, что "Челси" незаконно подписал Кристенсена

Английская премьер-лига отреагировала на заявление Football Leaks о том, что "Челси" с нарушением правил подписал Андреаса Кристенсена, когда ему было 15 лет. Якобы лондонцы устроили на фиктивную работу отца футболиста, а правила премьер-лиги запрещают любого рода выплаты семьям молодых игроков для осуществления трансфера.

– Если мы получим официальные доказательства того, что наши правила были нарушены, то совершенно прозрачным образом будем это расследовать, – приводит The Telegraph слова заявления премьер-лиги.