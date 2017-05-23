Премьер-лига признала Конте лучшим тренером

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признан лучшим тренером прошедшего сезона, сообщает пресс-служба английской премьер-лиги. Наставник завоевал чемпионский титул в первый год работы с командой. Конте стал четвертым тренером после Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Мануэля Пеллегрини, которому это удавалось.

Кроме того, специалист стал четвертым итальянцем после Анчелотти, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, которому удалось выиграть чемпионство в Англии. Для "Челси" этот титул стал шестым в истории.