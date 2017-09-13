Премьер-лига подписала пятилетний контракт со Sky Sports на 600 миллионов фунтов

Английская премьер-лига на своем сайте сообщила о подписании контракта с телеканалом Sky Sports. Соглашение будет рассчитано на пять лет, оно вступит в силу в сезоне-2019/20. Сумма сделки составляет 600 миллионов фунтов стерлингов.

По услуовиям сделки клубы получат право транслировать матчи в прямом эфире на своих официальных сайтах. За сезон канал будет показывать до 150 футбольных матчей, не считая игр премьер-лиги. Также команды смогут показывать встречи, которые не вошли в эфир вещателя.

Отметим, что сумма сделки по сравнению с предыдущей возрасла на 36 процентов - с 88,3 миллиона фунтов в год до 120 миллионов в год.