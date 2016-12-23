12:48 | ФУТБОЛ — Англия

Премьер-лига не нашла доказательств проявления педофилии со стороны сотрудника "Челси"

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Английская премьер-лига не нашла доказательств того, что "Челси" заплатил за молчание футболисту, который якобы стал жертвой проявления педофилии в клубе. Ранее бывший игрок "Челси" Гэри Джонсон рассказал, что еще в 1970-е годы подвергался сексуальным домогательствам со стороны скаута клуба. По его словам, уже в 2015 году "синие" заплатили ему 50 тысяч фунтов стерлингов за молчание.

– Мы тщательно изучили дело, – говорится в заявлении премьер-лиги. – Совет премьер-лиги не нашел признаков нарушения закона и существующих правил клубом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

для Макларена это норма, он не найдет никаких нарушений)))

13:35

shpasic

попросите Макларена провести расследование. уверен, что вскроются веьма неожиданные подробности.

13:10

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