Премьер-лига не нашла доказательств проявления педофилии со стороны сотрудника "Челси"

Английская премьер-лига не нашла доказательств того, что "Челси" заплатил за молчание футболисту, который якобы стал жертвой проявления педофилии в клубе. Ранее бывший игрок "Челси" Гэри Джонсон рассказал, что еще в 1970-е годы подвергался сексуальным домогательствам со стороны скаута клуба. По его словам, уже в 2015 году "синие" заплатили ему 50 тысяч фунтов стерлингов за молчание.

– Мы тщательно изучили дело, – говорится в заявлении премьер-лиги. – Совет премьер-лиги не нашел признаков нарушения закона и существующих правил клубом.