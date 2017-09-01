Поведение Махреза разозлило руководителей "Лестера"

Руководство "Лестера" недовольно поведением полузащитника команды Рияда Махреза, который пытался покинуть команду в последний день трансферного окна. Как сообщает The Telegraph, руководителей "лис" неприятно удивило сообщение о том, что Махреза отпустили из расположения сборной Алжира для проведения переговоров о трансфере. Позднее это сообщение было удалено, однако Махреза видели в Европе.

Предполагается, что он вел переговоры с "Челси" и "Ромой". Теперь Махрезу придется объясняться перед руководством "Лестера", когда он вернется из сборной.