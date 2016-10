После разгрома от "Челси" Моуринью дали новое прозвище - Униженный

У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 9-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:4) появилось новое прозвище. Сразу в двух британских изданиях The Daily Telegraph и The Guardian статья о поражении команды португальского специалиста вышла с одинаковым заголовком – "Униженный" (The humiliated one). Так журналисты обыграли прозвище Моуринью – Особенный (the special one).