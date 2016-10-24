01:17 | ФУТБОЛ — Англия

После разгрома от "Челси" Моуринью дали новое прозвище - Униженный

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У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 9-го тура чемпионата Англии с "Челси" (0:4) появилось новое прозвище. Сразу в двух британских изданиях The Daily Telegraph и The Guardian статья о поражении команды португальского специалиста вышла с одинаковым заголовком – "Униженный" (The humiliated one). Так журналисты обыграли прозвище Моуринью – Особенный (the special one).

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