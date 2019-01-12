Порноактриса Миа Халифа следит за АПЛ. Кто ее любимый футболист?

Ливанская порноактриса Миа Халифа, которая является болельщицей "Вест Хэма", призналась, что ее любимым футболистом в чемпионате Англии является нападающий клуба из Стратфорда Фелипе Андерсон, сообщает Mirror. Девушка собирается посетить матч 22-го тура АПЛ любимой команды с "Арсеналом".

– Мой любимый игрок – Фелипе Андерсон. У него восемь голов, и он один из лучших форвардов в АПЛ, – приводит слова Халифы Mirror. – И, конечно, я просто очень хочу знать, какой кондиционер он использует для своих волос.

Матч между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" состоится 12 января в 15.30 (мск).