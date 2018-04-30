Помощник Клоппа не будет работать с "Ливерпулем" до конца сезона

Помощник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Желько Бувач, несмотря на слухи, продолжит работать с командой, утверждает BBC. По информации источника, специалист до конца сезона-2017/18 не будет вовлечен в тренировочный процесс "красных" по личным причинам. Мерсисайдцы отмечают, что сложившаяся ситуация является исключительно частной и никак не скажется на подготовке команды.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что между Клопом и Бувачем возник серьезный конфликт. 56-летний босниец в последнее время никак не влиял на "Ливерпуль". Он не участвовал в тактических занятиях и не принимая участия в формировании состава команды.

Напомним, немецкий и боснийский тренеры работают вместе с 2001 года. Они поочередно сотрудничали в "Майнце" (с 2001 до 2008 года), потом в дортмундской "Боруссии" (2008-2015). С 2015 года специалисты вместе работают в "Ливерпуле".