Полузащитник "Халла": "Нам нравится работать под руководством Слуцкого"

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер в преддверии матча 16-го тура чемпионшипа против "Шеффилда" отметил, что игроки расстроены тем, как команда выступает в чемпионате. При этом он подчеркнул, что игрокам нравится работать под руководством Леонида Слуцкого.

- Мы разочарованы последними результатами, - цитирует пресс-служба "Халла" Мейлера. - Нам нужно улучшить свою игру. Футболисты должны взять ответственность за результаты в двух прошлых играх на себя. Чемпионшип – это жесткая лига. Нам нужно продолжать усердно работать. Уверен, что результаты придут

Нам всем нравится работать под руководством Слуцкого,ведь он верит в игроков. Мы все находимся на одной волне.

Матч "Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" пройдет завтра, 4 ноября. Начало – в 18.00 по московскому времени.