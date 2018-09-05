Полузащитник "Челси" Жоржинью рассказал о разнице между чемпионатами Англии и Италии

Хавбек "Челси" Жоржинью, ранее выступавший за "Наполи", заявил, что в чемпионате Англии команды играют в более высоком темпе по сравнению с серией А.

- Разница между АПЛ и серией А? В Англии у нас есть учебный центр с 38 футбольными полями. Думаю, даже это говорит о многом, - приводит слова Жоржинью Football Italia. - Чемпионат Италии по-прежнему остается привлекательной лигой. Приезд Криштиану Роналду пойдет на пользу серии А. Я бы тоже хотел когда-нибудь вернуться сюда.

Кроме того, в чемпионате Англии более высокий темп и другой подход к физической подготовке.

Жоржинью перешел в "Челси" 14 июля 2018 года. В составе "синих" он провел 5 матчей и забил 1 гол.

Все о чемпионате Англии - здесь