Полиция разыскивает фанатов "Челси" из-за расистских кричалок

Полиция начала поиски фанатов "Челси", которые скандировали расистские кричалки в поезде после матча 18-го тура чемпионата Англии против "Лестера", информирует Daily Mail. Встреча прошла 22 декабря.

При этом отмечается, что в поезде в этот момент находились дети, а несколько женщин подверглись сексуальным домогательствам.

Напомним, что ранее "Челси" расследовал подобный инцидент, произошедший на матче с "Види" (2:2) в Лиге Европы. Тогда болельщики также скандировали расистские кричалки.

​Кроме того, "Челси" попал в скандал из-за расистских оскорблений болельщиков в адрес полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга во время матча 16-го тура премьер-лиги.