Полиция попросила фанатов "Вест Хэма" не звонить им после очередного поражения клуба

Полиция Эссекса обратилась к болельщикам "Вест Хэма" с просьбой не звонить им, когда клуб потерпит поражения. По словам правоохранителей, это безответственно и отнимает их время.

– Недопустимо звонить по номеру 999 (принимающему экстренные вызовы о преступлениях. – Прим. "СЭ"), если "Вест Хэм" проиграл, а вы не знаете, что с этим делать, – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице полиции Эссекса в Твиттере. – Это пустая трата нашего времени. Мы ежедневно принимаем сотни звонков от людей, которым нужна помощь.

На данный момент "молотобойцы" занимают 18-е (третье с конца) место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 9 очков после 12 туров и идет в зоне вылета.