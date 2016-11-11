22:37 11 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Полиция не стала заводить дело на Эллардайса

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Полиция не будет открывать расследование в отношении бывшего главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, информирует Sky Sports. Наставник является фигурантом расследования СМИ о коррупции в английском футболе. Отмечается, что по итогам материалов, предоставленгных изданием The Telegraph, дело открыто лишь в отношении одного лица.

Напомним, Эллардайса обвинили в коррупции журналисты The Telegraph, которые под видом бизнесменов с Дальнего Востока предложили тренеру национальной команды 400 тысяч фунтов за махинации на трансферном рынке. Представители СМИ сняли на видео разговор, в котором Эллардайс объяснил им, как обойти запрет, запрещающий третьим лицам иметь права на футболистов.

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