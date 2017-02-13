Полиция не стала открывать дело о расистском высказывании Джаки

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака избежал полицейского расследования по делу об оскорблении сотрудника аэропорта на расовой почве, информирует Daily Mail. Инцидент случился в конце января, когда футболист сборной Швейцарии оскорбил белокожего сотрудника аэропорта Хитроу за то, что другу хавбека отказали в посадке на рейс из-за опоздания.

"Обвинения были выдвинуты третьей стороной. Джака не был арестован, он добровольно прибыл в полицейский участок, где и был допрошен. Позже он был освобожден без какого-либо дальнейшего разбирательства", – сообщили в полиции.