19:18 | ФУТБОЛ — Англия

Полиция не стала открывать дело о расистском высказывании Джаки

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Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака избежал полицейского расследования по делу об оскорблении сотрудника аэропорта на расовой почве, информирует Daily Mail. Инцидент случился в конце января, когда футболист сборной Швейцарии оскорбил белокожего сотрудника аэропорта Хитроу за то, что другу хавбека отказали в посадке на рейс из-за опоздания.

"Обвинения были выдвинуты третьей стороной. Джака не был арестован, он добровольно прибыл в полицейский участок, где и был допрошен. Позже он был освобожден без какого-либо дальнейшего разбирательства", – сообщили в полиции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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шаман

Вот ели бы чёрного, тады наказали, а белых чё жалеть-то, так им и надо))

19:28

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