Полиция назвала имя подозреваемого в совершении взрыва в Манчестере

22-летний Салман Абеди, предположительно, совершил теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, еще около 120 получили ранения, информирует BBC. Отмечается, что он родился в Манчестере, а его семья родом из Ливии.

Сейчас полиция определяет, действовал ли Абеди в одиночку или у него были сообщники. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

– Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером – это 22-летний Салман Абеди, – цитирует BBC главу городской полиции Иана Хопкинса. – Так как его имя еще не было официально названо коронером, я воздержусь от дальнейших комментариев на этот счет.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" произошел вчера примерно в 22.35 по местному времени – после выступления певицы Арианы Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт.