Полиция изучит видео, где Салах пользуется мобильным телефоном во время вождения

Полиция сообщила, что ей стало известно о видео с участием футболиста, который пользовался мобильным телефоном во время вождения. По имеющейся информации, это был форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Как сообщает Liverpool Echo, в интернете появилось видео того, как Салах пользуется мобильным телефоном, находясь в машине на месте водителя.

В официальном Твиттере полиции Мерсисайда появилось сообщение, что правоохранительные органы изучат этот эпизод.

- Нам сообщили о видео, где, возможно, футболист пользуется мобильным телефоном во время вождения, - говорится в сообщении. – Оно было передано в соответствующий департамент. Спасибо вам за информацию.