Полиция изучит видео, где Салах пользуется мобильным телефоном во время вождения

Полиция сообщила, что ей стало известно о видео с участием футболиста, который пользовался мобильным телефоном во время вождения. По имеющейся информации, это был форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Как сообщает Liverpool Echo, в интернете появилось видео того, как Салах пользуется мобильным телефоном, находясь в машине на месте водителя.
В официальном Твиттере полиции Мерсисайда появилось сообщение, что правоохранительные органы изучат этот эпизод.
- Нам сообщили о видео, где, возможно, футболист пользуется мобильным телефоном во время вождения, - говорится в сообщении. – Оно было передано в соответствующий департамент. Спасибо вам за информацию.
ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍– MerPolCC (@MerPolCC) 13 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/