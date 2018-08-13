23:02 13 августа | Футбол — Англия

Полиция изучит видео, где Салах пользуется мобильным телефоном во время вождения


Полиция сообщила, что ей стало известно о видео с участием футболиста, который пользовался мобильным телефоном во время вождения. По имеющейся информации, это был форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Как сообщает Liverpool Echo, в интернете появилось видео того, как Салах пользуется мобильным телефоном, находясь в машине на месте водителя.

 

В официальном Твиттере полиции Мерсисайда появилось сообщение,  что правоохранительные органы изучат этот эпизод.

 - Нам сообщили о видео, где, возможно, футболист пользуется мобильным телефоном во время вождения, - говорится в сообщении. – Оно было передано в соответствующий департамент. Спасибо вам за информацию.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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