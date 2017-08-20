Полиция города Сток-он-Трент: "Искали пропавшего человека по фамилии Езил. Вы его не видели?"

В субботу болельщик "Арсенала" по имени Джордан обратился к полиции города Сток-он-Трент в Твиттере с сообщением "хочу сообщить об ограблении", намекая на поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии от "Стоук Сити" (0:1). Ответ стражей правопорядка последовал через некоторое время: "Приносим извинения, что не ответили сразу. Были заняты поиском пропавшего человека по фамилии Езил. Вы его не видели?"

Таким образом, полицейские Сток-он-Трент пошутили на тему игры полузащитника лондонцев Месута Езила, который, согласно разнообразным интернет-мемам, "пропадает тогда, когда он нужен больше всего".