Полиция Гернси возобновила поиски пропавшего самолета с Салой

Полиция острова Гернси объявила о возобновлении поисково-спасательной операции в районе исчезновения самолета с аргентинским футболистом Эмилиано Салой.

- Мы начинаем прибрежный поиск, используя для воздушного поиска самолеты. Поиск будет вестись в районе Нормандских островов, - говорится в официальном твиттере полиции Гернси.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.

Прошлой ночью поиски были на время прекращены, утром они возобновились.