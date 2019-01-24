Полиция Гернси возобновила поиски пропавшего самолета с Салой

Полиция острова Гернси объявила о возобновлении поисково-спасательной операции в районе исчезновения самолета с аргентинским футболистом Эмилиано Салой.
- Мы начинаем прибрежный поиск, используя для воздушного поиска самолеты. Поиск будет вестись в районе Нормандских островов, - говорится в официальном твиттере полиции Гернси.
Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.
Прошлой ночью поиски были на время прекращены, утром они возобновились.
24th January– Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 января 2019 г.
7.50am update.
We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.
Further information released when available