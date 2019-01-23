Полиция Гернси допускает, что Сала и пилот самолета могли спастись

Полиция Гернси, которая ведет поиски пропавшего самолета, на борту которого был новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщила четыре возможных исхода ситуации.
28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.
Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.
- Мы ведем поиски, основываясь на четырех возможных исходах: первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь. Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь. Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту. Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде. Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим, – говорится в заявлении полиции.
1/2– Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
9.30am
We are searching based on four possibilities:
1. They have landed elsewhere but not made contact.
2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact
3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board
2/2– Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.
Our search area is prioritised on the life raft option.
More updates as information becomes available
Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно