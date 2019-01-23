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Полиция Гернси допускает, что Сала и пилот самолета могли спастись

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Полиция Гернси, которая ведет поиски пропавшего самолета, на борту которого был новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщила четыре возможных исхода ситуации.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем. 

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

- Мы ведем поиски, основываясь на четырех возможных исходах: первое: они где-то приземлились, но не выходят на связь. Второе: они приводнились, их подобрал проходивший мимо корабль, но они не выходят на связь. Третье: они приводнились и воспользовались спасательным плотом, который, как мы знаем, был на борту. Четвертое: самолет упал в воду, они оказались в воде. Приоритет при поисках мы отдаем варианту со спасательным плотом. Как только появится новая информация, мы сообщим, – говорится в заявлении полиции.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно

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