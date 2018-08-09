Пол Скоулз: "Я не вижу "МЮ" в чемпионской гонке"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сомневается, что в предстоящем сезоне команда сможет бороться за чемпионский титул. По его словам, "МЮ" недостаточно усилился.

– Когда смотрим на "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", понимаем, что "МЮ" не до такой степени силен, – цитирует A Bola Скоулза. – "Ливерпуль" сделал отличные приобретения. И я не вижу, чтобы "МЮ" как-то приблизился к "Сити". "Горожане" прекрасно знают, во что играют. А "Юнайтед", похоже, не понимает сам. Мы понятия не имеем, как "МЮ" будет играть, во что он будет играть. Я не вижу "Юнайтед" в чемпионской гонке.