Пол Скоулз: "В АПЛ нет команды, которая может победить "Манчестер Сити"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "Манчестер Сити" может сыграть в чемпионате Англии сезона-2018/2019 без поражений. 43-летний англичанин не знает, кто способен обыграть "горожан".

– Чем больше смотрю матчи нынешнего "Манчестер Сити", тем больше понимаю, что нет команды в чемпионате Англии, которая смогла бы их победить, – приводит слова Скоулза Manchester Evening News. – Я видел их матч с "Вулверхэмптоном" и поймал себя на мысли, что сезон получится для них тяжелым. Однако с тех пор я не увидел никого, кто мог бы стоять с ними рядом. Я не вижу команды, которая может победить их.

Скорее всего, "Ливерпуль" будет их ближайшим конкурентом. Однако в составе "Манчестер Сити" большие мастера на каждой позиции. Если они будут показывать свое мастерство в каждой игре, то ни разу не проиграют.

В текущем сезоне "Манчестер Сити" провел 12 матчей и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 32 очками.