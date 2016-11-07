Пол Скоулз: "Стиль "Челси" делает его фаворитом чемпионата"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что у "Челси" наилучшие шансы стать чемпионом в этом сезоне. По его словам, этому способствует стиль игры "синих".
– Думаю, что с точки зрения шансов на титул важно оценивать стиль игры, – цитирует BT Sport Скоулза. – "Челси" играет на контратаках. Как "Лестер" в прошлом сезоне. И это наиболее эффективный способ выиграть чемпионат. "Ливерпуль", конечно, играет очень интенсивно на данный момент. Он очень хорош. Но "Тоттенхэм" в прошлом сезоне играл так же, а в итоге в марте или апреле потерял энергию. Не знаю, сможет ли "Ливерпуль" удерживать темп до конца.
Ботаникум
Мои симпатии на стороне "Ливерпуля", а "Челси" достоин уважения за то, что с приходом Конте опять стал грозной силой, что не очень удивительно при таких исполнителях в составе. Значит, Антонио нашёл общий язык с командой (в отличие от Особенного), а суммируя амбиции Абрамыча, Конте, Азара, Косты и далее по списку, этому "Челси", не задействованному в еврокубках, нужно ТОЛЬКО ПЕРВОЕ место. Как говорится, поживём - увидим.
12:32