15:58 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Скоулз: "Руни вернется в сборную Англии, если обеспечит себе место в "Манчестер Юнайтед"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз надеется на то, что нападающий Уэйн Руни не сменит клубную прописку. По его словам, форвард способен быть полезным для команды. Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может вернуться в "Эвертон".

- Руни может исполнять свою роль. Он обладает большим опытом, который полезен для молодежи, - приводит BBC слова Скоулза. - Мне бы не хотелось, чтобы он перешел в один из клубов Англии. Я надеюсь, что он снова будет выступать в составе "Манчестер Юнайтед". Уверен, что это поможет ему вернуться в сборную.

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Материалы REN-TV

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