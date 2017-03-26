Пол Скоулз: "Руни вернется в сборную Англии, если обеспечит себе место в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз надеется на то, что нападающий Уэйн Руни не сменит клубную прописку. По его словам, форвард способен быть полезным для команды. Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может вернуться в "Эвертон".

- Руни может исполнять свою роль. Он обладает большим опытом, который полезен для молодежи, - приводит BBC слова Скоулза. - Мне бы не хотелось, чтобы он перешел в один из клубов Англии. Я надеюсь, что он снова будет выступать в составе "Манчестер Юнайтед". Уверен, что это поможет ему вернуться в сборную.