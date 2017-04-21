Пол Скоулз: "Рэшфорд может стать суперзвездой"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высоко оценил потенциал нападающего команды Маркуса Рэшфорда. Он рассчитывает, что форвард в составе сборной Англии ярко выступит на ЧМ-2018.

– Рэшфорд будет играть на острие – в этом нет сомнений, – цитирует ВВС Скоулза. – В свои 19 лет это один из лучших игроков команды. Он может стать суперзвездой. Просто ему нужно больше хладнокровия перед воротами. Я знаю, на что он способен. Скорость Рэшфорда может позволить ему играть и на фланге. Посмотрите на Криштиану Роналду и Неймара. Они так добились успеха.