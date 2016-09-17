Пол Скоулз: "Погба играл бы лучше в связке с Модричем или Кроосом"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подчеркнул, что на данный момент Поль Погба не понимает свою позицию на поле. Ветеран манкунианцев уверен, что француз играл бы более уверенно, если клуб подписал одного из хавбеков "Реала".

- Погба нужно, чтобы с ним рядом был такой игрок, как Кроос или Модрич, - приводит Marca слова Скоулза. - Мне кажется, что эти игроки вполне доступны. Думаю, что Поль действовал бы гораздо лучше в связке с одним из них. Но сейчас он не понимает где его место на поле.