17:17 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Скоулз: "МЮ" стоит купить такого форварда, как Гризманн"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что его клубу следует следующим летом приобрести у "Атлетико" нападающего Антуана Гризманна. Также, по его мнению, Златан Ибрагимович в своем возрасте не может являться основным форвардом команды.

- Думаю, что Гризманн должен быть в трансферном списке "МЮ", - цитирует BT Sport Скоулза. - Кто-то вроде Антуана Гризманна должен быть приобретен следующим летом. Когда речь идет о 36-летнем нападающем, даже таком, как Ибрагимович, я не думаю, что он должен быть основным форвардом.

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