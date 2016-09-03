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Пол Скоулз: "Моуринью пригласил в "МЮ" уже готовых игроков, что очеь важно"

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз доволен тем, как его бывшая команда поработала на рансферном рынке. Этим летом команду пополнили защитник Эрик Байи, полузащитники Поль Погба, Генрих Мхитарян и нападающий Златан Ибрагимович.

- Уровень игроков, которых Моуринью пригласил в команду, это самое главное, - цитирует Sky Sports Скоулз. - Предыдущие тренеры брали на себя риск, подписывая некоторых игроков, которые могли бы заиграть лучше прежнего, но такой подход, вероятно, не работает. Моуринью подписал уже готовых игроков. Это то, что был необходимо в премьер-лиге.

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