Пол Скоулз: "Моуриньо проник под кожу Конте"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что наставник "Красных дьяволов" Жозе Моуринью оказывает влияние на наставника "Челси" Антонио Конте. Ранее португальский специалист раскритиковал специалистов, которые постоянно жалуются на травмы, намекая в том числе и на Конте.

- Похоже, что Моуринью удалость немного проникнуть под кожу Конте, – цитирует Sky Sports Скоулза. - Конте, вероятно, кто-то сказал ему, что Моуринью говорит только о нем, но Жозе не называл никого конкретно. Он просто сказал "другие тренеры". Конте слегка огрызнулся. 5 ноября матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" из-за этого может стать особенно интересным.