Пол Скоулз: "Даже у Месси возникли бы проблемы в этом "МЮ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз снова раскритиковал главного тренера команды Жозе Моуринью. По его словам, "МЮ" показывает футбол очень низкого качества.

– Похоже, "МЮ" превратился в то, чем были "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" несколько лет назад. Мы совершаем те же ошибки, что и они тогда, – цитирует A Bola Скоулза. – Теперь они смеются над нами. Я не думаю, что команде не хватает качественных футболистов. Хотя не помешал бы великий игрок для связи полузащиты и атаки. Но создается впечатление, что даже у Месси возникли бы проблемы в этой команде.