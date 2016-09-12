Пол Скоулз: "Блинд в качестве опорника полезнее, чем в защите"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил мнение, что у Дэйли Блинда возникают проблемы при игре в центре обороны. По мнению ветерана, голландец был бы полезнее на позиции опорного хавбека.

- Блинд в качестве опорника полезнее, чем центрального защитника, - цитирует goal.com Скоулза. - Но он отличный партнер для Эрика Байи в этом сезоне. Вот почему Крис Смоллинг сейчас не в составе. Но его возможности для премьер-лиги ограничены. В матче с "Ман Сити" он не успевал за динамичным Кевином Де Брейне. В долгосрочной перспективе я бы хотел видеть Смоллинга в паре с Байи.