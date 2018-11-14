Поль Погба: "Возвращение в "МЮ" - лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что был рад вернуться в клуб спустя несколько лет. 25-летний француз добавил, что считает Манчестер своим домом.

- Возвращение в "МЮ" - лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал, - сказал Погба в интервью порталу Goal. - Я вернулся домой. Всегда хотел играть за "Юнайтед" и забивать голы. Я вернулся домой. Я будто бы и не уходил, а отправлялся в отпуск. Было здорово вернуться, почувствовать атмосферу Манчестера.

Напомним, Погба выступал за молодежную команду "МЮ" с 2009 по 2011 год. В 2012 году он перешел в "Ювентус", за который играл до 2016 года.

В текущем сезоне Погба провел 15 матчей за "МЮ", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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