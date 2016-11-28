Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после очередной неудачи в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:1) отметил, что клубу уже можно думать о проклятье. По словам француза, команда все время доминирует, однако добиться победы никак не может. Под руководством Жозе Моуринью "МЮ" показал свой худший результат в 13 турах за всю историю выступлений в премьер-лиге. На "Олд Траффорд" команда не может выиграть уже четыре встречи подряд.

– Мы уже скоро начнем думать, что мы прокляты, – цитирует Погба SFR. – Неважно, какая команда приезжает – "Арсенал" или "Вест Хэм", – мы доминируем, но выиграть не можем. Однако я думаю, что удача повернется к нам лицом, не сегодня – так завтра. Я в этом уверен, потому что у нас есть моменты. Удача придет. Я также уверен в своей команде. Надо просто уделить внимание деталям.