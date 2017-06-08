Поль Погба: "Прошлый сезон был хорошим, но сложным"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что ему было непросто адаптироваться в Англии. 24-летний француз прошлым летом перебрался в "МЮ" из "Ювентуса".

– Мой первый сезон получился хорошим, но сложным, – цитирует Sky Germany Погба. – Я должен был адаптироваться в английском футболе. Перед началом сезона не тренировался с командой и сразу включился в борьбу. Но со временем чувствовал себя все лучше. Без проблем приспособился к игре с партнерами по команде. Результаты в целом оказались не такими позитивными, как нам хотелось, но целей своих мы достигли.