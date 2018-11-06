Поль Погба: "Не жалею о переходе в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что не жалеет о переезде в Англию.

- Я самостоятельно принял решение выступать за "МЮ", - цитирует Погба Football Italia. - Это был мой выбор. Я о нем не жалею. Я пришел в "МЮ", чтобы помочь клубу вновь оказаться на вершине. У нас много целей, который нужно достичь.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе "бьянконери" он четыре раза становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Погба провел 14 матчей за "МЮ", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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