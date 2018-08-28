18:41 | Футбол — Англия

Поль Погба: "МЮ" не заслуживал поражения в матче с "Тоттенхэмом"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба заявил, что "красные дьяволы" не заслуживали поражения в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:3). 

- Мы должны отреагировать на эту ситуацию, - цитирует Погба The Telegraph. - Нам будет нелегко, но лучше плохо начать и хорошо закончить, чем наоборот. Поражение от "Тоттенхэма" стало для нас шоком. Мы хорошо начали, были заряжены на победу, а потом проиграли со счетом 0:3.

Мы продолжим идти вперед и не опустим руки. Понимаю, что мы разочаровали фанатов. Думаю, "МЮ" не заслуживал этого поражения.

"Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место после трех туров чемпионата Англии. В следующем матче "красные дьяволы" встретятся с "Бернли".

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