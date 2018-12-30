Поль Погба: "Мы выигрывали матчи и с предыдущим тренером, но сейчас мы больше атакуем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал победу над "Борнмутом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (4:1). Французский хавбек оформил дубль в этой встрече. "МЮ" выиграл три игры под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец возглавил команду после отставки Жозе Моуринью, с которым, по неофициальным данным, у Погба был конфликт.

- Нам нужна была победа, и мы отлично сыграли, - цитирует BBC Погба. - Мы возвращаемся. Нам предстоит еще долгий путь, но закончить год таким образом здорово.

Мы - "Манчестер Юнайтед", и нам нужно быть на вершине лиги. Мы выигрывали матчи и с предыдущим тренером, но сейчас у нас другой стиль, мы больше атакуем, создаем больше моментов. Именно так мы и хотим играть.