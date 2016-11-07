19:19 | ФУТБОЛ — Англия

Поль Погба: "Мой гол в ворота "Суонси" – один из лучших за "Манчестер Юнайтед"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба считает, что гол в ворота "Суонси" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии стал одним из самых лучших за клуб. Футболист добавил, что хотел бы забивать чаще.

– Думаю, мяч в ворота "Суонси" стал одним из лучших моих голов за "МЮ", – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова игрока. – Я очень хочу забивать чаще, и не обязательно, чтобы голы были красивыми. Главное, чтобы они приносили команде пользу. Что касается матча против "Суонси", то первый тайм в нашем исполнении стал одним из самых лучших.

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