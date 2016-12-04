Поль Погба: "Мои слова о "Ювентусе" были интерпретированы неправильно"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что некоторые представители прессы неправильно интерпретировали его слова о времени, проведенном в "Ювентусе", которое футболист сравнил с "чем-то вроде выходных". В некоторых СМИ эти слова футболиста были представлены с той точки зрения, что промежуток его карьеры в туринской команде был "чем-то вроде отпуска". В 2012 году 23-летний француз перебрался из Манчестера в Турин, но спустя четыре года вернулся обратно в стан "Красных дьяволов" за рекордные в истории футбола 105 миллионов евро.

– "Ювентус" был и продолжает оставаться самым важным клубом в моей карьере, эта команда до сих пор в моем сердце, – приводит Football Italia слова Погба. – Мне очень неприятно, что мои слова были интерпретированы неправильно. Я очень благодарен туринскому клубу за доверие и предоставленные возможности для роста и развития.

"Ювентус" сыграл огромную роль в моем становлении в качестве того игрока, которым я являюсь на сегодняшний день. Болельщики, команда и Турин помогли мне чувствовать себя в итальянском городе абсолютно свободно. В то же время Манчестер, в котором я провел детство, является для меня вторым домом. "Манчестр Юнайтед" всегда будет клубом, который занимает особое место в моем сердце. И я сделаю все возможное для того, чтобы приносить пользу команде и дарить радость болельщикам.