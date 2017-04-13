Поль Погба: "Люди хотят видеть только голы"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что доволен тем, как прошло его возвращение в клуб перед нынешним сезоном. Француз подчеркнул, что на него не давит огромная сумма трансфера.

– Если честно, я чувствую себя прекрасно, – цитирует официальный сайт "МЮ" Погба. – Мы выиграли два трофея, но хотим добиться большего. У меня все хорошо, у команды все хорошо, и мы надеемся выиграть Лигу Европы, а также попасть в четверку лучших в Англии. Я могу забыть о сумме трансфера. Это в прошлом. Думаю только о футболе и пользе для команды.

Люди оценивают меня только по голам, судят по тому, что я не забиваю. Но таков футбол. Они хотят, чтобы я забивал, потому что сумма моего трансфера огромна. Но моя работа – быть полузащитником, помогать. Так что я не думаю о количестве голов. Если у меня есть возможность помочь команде победить, я сделаю все для этого. Кстати, если бы я забил все то, что от меня прилетало в перекладину, то не думаю, что люди меня осуждали бы.

В Италии игра больше основана на тактике. Там меньше голов. Но в Англии игра атакующая, очень сложная. Никогда не знаешь, что тут может произойти. "Арсенал", например, проиграл 0:3 "Кристал Пэлас".