Поль Погба: "Ибрагимович мне как старший брат"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что не испытывает давления в связи с высокими ожиданиями от него со стороны болельщиков и специалистов. Француз считает, что в ближайшее время сможет улучшить свою игру.

– "Манчестер Юнайтед" – это большой вызов для меня, – заявил в эфире передачи Telefoot Погба. – Но я не испытываю давления в связи с суммой, которую за меня заплатили. Рад вернуться в свой бывший клуб. Но это новый шаг. "МЮ" было не так просто сменить тренера после долгих лет руководства Алекса Фергюсона. Теперь команда вышла на новый курс. Я надеюсь узнать много нового от Моуринью и Ибрагимовича. Златан мне как старший брат, который умеет побеждать. Сейчас я ищу свое место в команде, на поле, чтобы максимально помогать "МЮ".